Один из осужденных по делу «Крокуса» хотел свести счеты с жизнью

112: фигурант дела о теракте в Крокусе пытался наложить на себя руки

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» хотел свести счеты с жизнью в СИЗО «Матросская тишина». Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Врачи реанимировали и госпитализировали его», — сказано в посте.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», осужденного спасти не удалось.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

12 марта 2026 года Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокусе». Четверых исполнителей приговорили к пожизненному лишению свободы. 11 пособников террористов также получили пожизненные сроки. Еще четверо обвиняемых проведут в колониях от 19 до 22 лет. Исполнителям также назначили штраф в размере 990 тысяч рублей. Помимо этого с фигурантов взыскали более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Теракт произошел два года назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание зашли несколько человек с оружием, они открыли огонь по людям в зале и подожгли концертный зал.

Более 600 человек получили травмы, 150 не выжили. Главных фигурантов поймали в момент, когда они двигались к границе с Украиной.

