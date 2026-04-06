Российский биатлонист решил перейти в лыжные гонки ради международных стартов

РИА Новости

Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал, что принял решение о временном переходе в лыжные гонки из‑за желания участвовать в международных соревнованиях. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Принял решение по нескольким причинам: в международный допуск в биатлоне, судя по последним сезонам, не особо верится, чего не сказать о лыжных гонках. Хочется реализоваться, есть нераскрытый физический потенциал», — сказал Вьюхин.

По ходу сезона‑2025/26 Вьюхин уже выступал в соревнованиях лыжников.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказал в ускоренной процедуре рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Биатлонисты не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

Ранее сборная России лишилась тренера.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
