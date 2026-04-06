В США назвали неожиданное «оружие» России в весеннем наступлении на Украине

С наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов. Как пишет газета The New York Times (NYT), ключевым оружием армии России стали лиственные деревья.

«Россия обладает преимуществом в численности солдат и материально-техническом обеспечении, и она постарается использовать эти преимущества, задействовав важнейший весенний ресурс: листву, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, которые выслеживают и поражают практически все, что движется», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, времена, когда войска передвигались на танках и бронетехнике, уходят в прошлое. Сегодня солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы снизить вероятность обнаружения. Лесные массивы на востоке Украины встречаются редко, поэтому солдаты «часто передвигаются по лесополосам, граничащим с сельскохозяйственными полями».

NYT напоминает, что последние два года приход весны в зоне СВО знаменовал начало российских наступлений, продолжавшихся до осени. Этот период принес Москве «наибольшие территориальные приобретения», пишут авторы.

«В то время как украинские официальные лица сообщают об усилении российских атак через линию фронта в последние дни, солдаты на местах заявили, что ожидают, что в этом году ситуация повторится», — сообщает газета.

