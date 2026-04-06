Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В США назвали неожиданное «оружие» России в весеннем наступлении на Украине

NYT: лиственные деревья стали ключевым оружием весеннего наступления ВС РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

С наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов. Как пишет газета The New York Times (NYT), ключевым оружием армии России стали лиственные деревья.

«Россия обладает преимуществом в численности солдат и материально-техническом обеспечении, и она постарается использовать эти преимущества, задействовав важнейший весенний ресурс: листву, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, которые выслеживают и поражают практически все, что движется», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, времена, когда войска передвигались на танках и бронетехнике, уходят в прошлое. Сегодня солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы снизить вероятность обнаружения. Лесные массивы на востоке Украины встречаются редко, поэтому солдаты «часто передвигаются по лесополосам, граничащим с сельскохозяйственными полями».

NYT напоминает, что последние два года приход весны в зоне СВО знаменовал начало российских наступлений, продолжавшихся до осени. Этот период принес Москве «наибольшие территориальные приобретения», пишут авторы.

«В то время как украинские официальные лица сообщают об усилении российских атак через линию фронта в последние дни, солдаты на местах заявили, что ожидают, что в этом году ситуация повторится», — сообщает газета.

Ранее в России раскрыли, как ускорить продвижение в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
