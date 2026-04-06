Посол рассказал, какую цену заплатит Лондон за попытку захвата судов, связанных с Россией

Келин: Лондон заплатит высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией
Лондон заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, не следует расслабляться и думать, что Лондон ничего не может сделать без США, это было бы неправильно.

«Вопрос в цене, которую Лондону придется заплатить за попытку. Она может оказаться очень высокой», — добавил Келин.

26 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать подсанкционные суда и подниматься на их борт, если те проходят транзитом через территориальные воды страны и относятся к «теневому флоту» России, находящемуся под санкциями. Эти ограничения касались не только британских вод Британии, но и Ла-Манша.

Тем не менее 31 марта стало известно, что по меньшей мере 25 танкеров «теневого флота» прошли через британские воды за последнюю неделю, несмотря на угрозы Стармера.

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!