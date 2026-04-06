Т-Банк поможет малому бизнесу снизить влияние налоговой реформы

Т-Банк запустил комплексную программу поддержки малого бизнеса в связи с изменением налогового законодательства. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, с 1 января 2026 года в рамках налоговой реформы эквайринг облагается НДС по ставке 22%, что увеличило финансовую нагрузку на предпринимателей.

В рамках программы клиенты Т-Бизнеса получат компенсацию 50% НДС, начисленного на комиссию за торговый и интернет-эквайринг по операциям за 2026 год.

Стоимость бухгалтерского обслуживания для участников программы останется прежней в течение всего года. Дополнительно предоставляются расширенная консультационная поддержка и инструменты продвижения на рекламной платформе экосистемы банка.

«Чтобы поддержать предпринимателей мы запускаем пакет мер, отвечающих на их ключевые запросы и, самое важное, разделим с бизнесом возросшие издержки, что потенциально снизит нагрузку для порядка 200 тыс. компаний», — отметил руководитель управления развития малого бизнеса Т-Бизнеса Егор Раннев.

Заявки на компенсацию принимаются в личном кабинете Т-Бизнеса: с 1 по 30 июня за первое полугодие 2026 года и с 1 по 31 декабря за второе полугодие. Компенсация доступна клиентам, использующим эквайринг банка, с оборотом от 10 000 руб. за полугодие и до 20 млн руб. в год.

Также на медиаплатформе «Т-Бизнес-Секреты» запущен спецраздел о налоговой реформе 2026 года. С 30 января его посетили более 15,8 тыс. уникальных пользователей.

 
