В Китае стали манифестировать на фото Крис Дженнер

Бизнесвумен Крис Дженнер стала символом благополучия в Китае
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Теледива и бизнесвумен Крис Дженнер стала символом благополучия и достатка среди китайской молодежи. Об этом сообщает NBC.

В сети распространился тренд, в котором молодые китайцы используют портрет Дженнер на манифестацию богатства, высокого статуса и карьерных достижений. Зумеры Поднебесной начали ставить телевиду на заставку своего телефона, компьютера, аватарку в соцсетях, а также клеить мотивирующие постеры в офисах. Часто эти изображения включают в себя вдохновляющую надпись. К примеру, «Будь богатым, оставайся классным».

Шанхайский студент Чичи Сюй признался, что поставил себе на аватарку Дженнер, чтобы увереннее общаться с научным руководителем.

«У нее острый взгляд. Она создает впечатление сильной женщины, которая оценивает тебя по достоинству. Я хочу, чтобы этот образ заставил людей воспринимать меня всерьез», — поделился Чичи Сюй.

Крис Дженнер является одной из самой известной американской теледивой. Как отмечает NBC, ее капитал оценивается в более $100 миллионов.

В марте 2025-го Дженнер подтвердила, что сделала пластику. Бизнесвумен отказалась раскрывать детали операции и называть их точное количество.

Ранее Киркоров прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер.

 
