Москалькова анонсировала воссоединение шести российских семей

Москалькова: шесть семей из РФ и шесть с Украины смогут воссоединиться с близкими
Шесть российских и шесть украинских семей могут воссоединиться с родными и близкими в России и на Украине в ближайшее время. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня в работе у нас шесть российских семей, которые хотели бы забрать с территории Украины своих родных и близких. Это, как правило, пожилые люди...», — сказала она.

Она отметила, что шесть украинских семей хотели бы забрать своих родственников с территории России. Таким образом, в ближайшее время могут воссоединиться 12 семей. Процедура должна состояться в первой половине года.

4 апреля Москалькова рассказала, что контакты с Украиной по возвращению семи жителей Курской области, удерживаемых в Сумской области, небезрезультативны. По словам омбудсмена, трое из семи этих людей проживают в пунктах временного размещения, еще четверо — у родственников.

25 марта президент России Владимир Путин заявил о попытках Киева произвести обмен гражданских лиц, насильно вывезенных из Курской области, на военнослужащих, несмотря на их статус некомбатантов.

Ранее Москалькова рассказала о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
