Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес
Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес. Об этом пишет The Times.
Согласно имеющейся информации, в социальных сетях в его адрес было высказано 237 угроз. Из-за них градоначальнику пришлось обеспечить круглосуточную охрану.
«Это неправильно, что мне требуется защита полиции вследствие того, что я являюсь мэром Лондона и мусульманином одновременно», — сказал Хан.
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