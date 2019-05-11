Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес

Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес. Об этом пишет The Times.

Согласно имеющейся информации, в социальных сетях в его адрес было высказано 237 угроз. Из-за них градоначальнику пришлось обеспечить круглосуточную охрану.

«Это неправильно, что мне требуется защита полиции вследствие того, что я являюсь мэром Лондона и мусульманином одновременно», — сказал Хан.

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