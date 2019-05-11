Местонахождение Бутиной неизвестно адвокатам
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил, что ее перевели из тюрьмы в Александрии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, местоположение осужденной неизвестно.
«Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда», — отметил Дрисколл.
Ранее сообщалось, что Марию Бутину перевели в другую тюрьму.
Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.