На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

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На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте «Телевизионной службы новостей» канала 1+1.

Как отмечается, Филарет созвал на встречу епископов ПЦУ, чтобы обсудить восстановление «Киевского патриархата», который был распущен объединительным собором.

При этом Епифания на это мероприятие не пригласили. Сам он рассказал, что из-за конфликта с Филаретом они ни разу не проводили совместную службу.

Ранее сообщалось, что Филарет дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.