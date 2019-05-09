Россиян приговорили к тюрьме по делу о путче в Черногории

Россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые якобы участвовали в путче в Черногории, приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, они получили по 15 и 12 лет тюрьмы соответственно.

Высший суд Подгорицы также осудил лидеров черногорской оппозиции Андрия Мандича и Милана Кнежевича. Они получили по 5 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Черногории потребовали максимальные сроки для россиян, обвиняемых в подготовке путча.

Процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории начался в 2017 году. «Газета.Ru» подробно рассказывала о ходе этого дела.