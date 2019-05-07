Названа новая причина крушения SSJ 100

На сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете SSJ 100 мог произойти скачок напряжения после попадания в грозовой фронт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, после отказа некоторых систем самолета пилоты повели себя неправильно.

Источник добавил, что эксперты не могут понять логику пилотов. В частности, при подходе к полосе самолет стал проваливаться под глиссаду, а экипаж по непонятной причине стал увеличивать скорость, из-за чего самолет сел ближе к середине полосы с повышенной скоростью.

Ранее сообщалось, что пилотам сгоревшего в Шереметьево самолета может грозить до 7 лет лишения свободы.