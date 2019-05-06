«Аэрофлот» показал полный список попавших в ЧП в Шереметьево
Компания «Аэрофлот» разместила полный список пассажиров самолета SSJ 100 в Шереметьево, который накануне совершил вынужденную посадку и загорелся. Он опубликован на ее официальном сайте.
Согласно представленной информации, на борту находились 73 человека, среди которых были 24 женщины и 49 мужчин. Кроме того, этим рейсом летели четверо несовершеннолетних. Помимо имен пассажиров, в перечне указаны их даты рождения.
Ранее компания «Аэрофлот» опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.