«Аэрофлот» показал полный список попавших в ЧП в Шереметьево

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Компания «Аэрофлот» разместила полный список пассажиров самолета SSJ 100 в Шереметьево, который накануне совершил вынужденную посадку и загорелся. Он опубликован на ее официальном сайте.

Согласно представленной информации, на борту находились 73 человека, среди которых были 24 женщины и 49 мужчин. Кроме того, этим рейсом летели четверо несовершеннолетних. Помимо имен пассажиров, в перечне указаны их даты рождения.

Ранее компания «Аэрофлот» опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.