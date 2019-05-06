Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

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Глава Североморска Владимир Евменьков, летевший потерпевшим крушение в Шереметьево самолетом SSJ-100, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что услышал два очень громких удара и увидел две вспышки в районе правого двигателя.

«Но двигатель не загорелся, он загорелся позже, когда самолет коснулся земли, подпрыгнул и снова коснулся, то есть после второго удара [о землю]», — сказал Евменьков.

Он рассказал, что с открытием левой двери аварийного выхода вышла заминка, и все проходило в темноте. Он также добавил, что не видел, что происходило в задней части салона.

Ранее стало известно, что следователи и криминалисты завершили работу на месте крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево.