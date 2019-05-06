В СК назвали причину катастрофы SSJ-100
Следственный комитет назвал попадание молнии основной на данный момент причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщает RT.
Источник в ведомстве пояснил, что датчик задымления сработал через несколько минут после взлета, что говорит о попадании молнии.
По его мнению, покореженные ударом молнии детали пробили баки, вызвав пожар.
Ранее члены экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 рассказали подробности о произошедшей катастрофе.
В результате произошедшего погиб 41 человек.