Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Мраморном море паром не может причалить к побережью Турции из-за шторма

РИА: паром с пассажирами и автомобилями застрял в Мраморном море из-за шторма
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Паром с пассажирами и автомобилями на борту уже более трех часов не может подойти к побережью Турции в Мраморном море из-за ураганного ветра. Об этом сообщили РИА Новости в компании-перевозчике Negmar.

Речь идет о судне, выполняющем рейс между портами Эскихисар (провинция Коджаэли) и Топчулар (провинция Ялова). Этот маршрут пользуется популярностью у автомобилистов и пассажиров без личного транспорта как более доступная альтернатива платному мосту Орхангази, проезд по которому обходится почти в тысячу лир.

В Negmar пояснили, что из-за сильного шторма паром не может подойти к причалу и вынужден ожидать улучшения погодных условий в море. Судно вышло из порта в 11:20 по местному времени, совпадающему с московским.

В связи с неблагоприятной обстановкой перевозчик решил отменить все последующие рейсы парома.

Накануне Генеральное управление метеорологии Турции объявило на 8 января желтый уровень погодной опасности в 63 из 81 провинции страны. Синоптики предупредили о мощных осадках и угрозе схода лавин. В Стамбуле и прилегающих районах с ночи наблюдается ураганный южный ветер скоростью до 70 километров в час, местами порывы достигают 80–90 километров в час. Ветреная погода сопровождается ливнями и грозами.

5 января круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся преимущественно граждане России, не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра на Черном море из-за шторма.

Ранее в порту голландского Роттердама из-за снегопада перестали работать контейнерные терминалы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579205_rnd_2",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+