В Мраморном море паром не может причалить к побережью Турции из-за шторма

РИА: паром с пассажирами и автомобилями застрял в Мраморном море из-за шторма

Паром с пассажирами и автомобилями на борту уже более трех часов не может подойти к побережью Турции в Мраморном море из-за ураганного ветра. Об этом сообщили РИА Новости в компании-перевозчике Negmar.

Речь идет о судне, выполняющем рейс между портами Эскихисар (провинция Коджаэли) и Топчулар (провинция Ялова). Этот маршрут пользуется популярностью у автомобилистов и пассажиров без личного транспорта как более доступная альтернатива платному мосту Орхангази, проезд по которому обходится почти в тысячу лир.

В Negmar пояснили, что из-за сильного шторма паром не может подойти к причалу и вынужден ожидать улучшения погодных условий в море. Судно вышло из порта в 11:20 по местному времени, совпадающему с московским.

В связи с неблагоприятной обстановкой перевозчик решил отменить все последующие рейсы парома.

Накануне Генеральное управление метеорологии Турции объявило на 8 января желтый уровень погодной опасности в 63 из 81 провинции страны. Синоптики предупредили о мощных осадках и угрозе схода лавин. В Стамбуле и прилегающих районах с ночи наблюдается ураганный южный ветер скоростью до 70 километров в час, местами порывы достигают 80–90 километров в час. Ветреная погода сопровождается ливнями и грозами.

5 января круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся преимущественно граждане России, не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра на Черном море из-за шторма.

Ранее в порту голландского Роттердама из-за снегопада перестали работать контейнерные терминалы.