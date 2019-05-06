Тупорылая акула покусала американца

В США тупорылая акула напала на американца и покусала его. Об этом сообщает News-Press.

Пожилой американец рыбачил со своим другом на яхте. В какой-то момент он понял, что поймал крупную рыбу тарпон, весом не менее 60 кг. Он попытался вытащить улов, однако поскользнулся и упал в воду. Неожиданно подплыла тупорылая акула и укусила его за бок, пишет издание.

Отмечается, что друг вытащил американца из воды и остановил кровь из левого бедра. После этого пострадавшего госпитализировали на вертолете в местную больницу.

В настоящее время американец уже идет на поправку.

Тупорылая акула или серая бычья акула считается одной из самыхй агрессивных видов акул в мире.