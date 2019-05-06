В Росавиации высказались об ограничении полетов SSJ-100
В Росавиации ответили на вопрос о возможном ограничении полетов самолетов SSJ-100 после ЧП с лайнером в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, представитель ведомства заявил, что пока преждевременно какие-либо выводы.
Как отмечается, в Росавиации также подчеркнули, что в настоящее время комиссия выясняет причину происшествия.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить полеты SSJ-100.
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.