Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 апреля. Как отмечается, в настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, угрозы его жизни и здоровью нет.

В МВД добавили, что на мать забытого ребенка составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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