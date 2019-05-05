Депутат Госдумы отреагировал на сообщения о том, что он устроил стрельбу

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин прокомментировал информацию о том, что он якобы устроил стрельбу, передает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что Ионин открыл стрельбу из автомата в городе Камышлове Свердловской области. Депутат подтвердил, что находился утром 4 мая в Камышлове по работе, однако факт стрельбы опроверг.

«Да, действительно подошел человек к моему помощнику, дал там ему (игрушечный) автомат, нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись», — пояснил Ионин.

Однако, по его словам, после этого к ним подъехали пять машин ГИБДД, правоохранители остановили его автомобиль и два часа не выпускали из города. Произошедшее депутат назвал «провокацией».

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по людям в Москве.