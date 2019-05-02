Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН
Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является «неэффективным». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, речь идет о столкновениях с радикалами в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года.
Она также добавила, что расследование украинской полиции было «избирательным и предвзятым».
Фрейзер подчеркнула, что гибель более 40 человек так и не была расследована.
Ранее сообщалось, что одесситы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов.