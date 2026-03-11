Размер шрифта
В аэропорту Красноярска уточнили информацию о возвращении самолета

РИА: самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку
Экипаж самолета, возвращающегося в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Красноярска в Якутск и вернулся, предположительно, из-за сильного ветра. В аэропорту уточнили, что сейчас воздушное судно идет на посадку.

На борту самолета находятся 115 пассажиров и пять членов экипажа.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что самолет Airbus A319 с бортовым номером RA-73205 подал сигнал бедствия во время полета в небе над Красноярским краем и начал возвращаться в аэропорт вылета. По информации журналистов, самолет подал сигнал бедствия 7700, сигнализирующий о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту. Согласно онлайн-сервисаам мониторинга полетов, сигнал был снят спустя некоторое время.

Ранее следовавший в Екатеринбург самолет приземлился в Казани из-за неисправности.

 
