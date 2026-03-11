Размер шрифта
Синоптик предупредил москвичей об усилении ветра при теплой и солнечной погоде

Синоптик Ильин: в Москве ожидается усиление ветра при теплой и солнечной погоде
Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве на неделе с 9 по 15 марта ожидается теплая и солнечная погода, однако, после полудня в городе может усиливаться ветер — до 7–12 метров в секунду. Об этом «Москве 24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он уточнил, что дневная температура в этот период будет составлять +5...+10°C, однако, из-за солнца она будет ощущаться теплее. Ночью температура составит около 0°C и выше. В некоторых районах в течение недели может похолодать до -1°C.

«Такая погода продержится практически до начала следующей недели. Среднесуточная температура перешла через 0°C в положительные значения, а это означает наступление климатической весны», – сказал Ильин.

Эксперт добавил, что во второй декаде марта москвичей может ждать похолодание, но сильные морозы уже исключены. Так, температура воздуха днем будет составлять +1...+6°C, ночью — 0...-2°C.

Завлабораторией Гидрометцентра Росии Людмила Паршина до этого говорила, что теплая погода в Москве сохраниться до конца недели, до 15 марта. Не факт, что эта волна тепла закончится, может, и дальше продлится, добавила она.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление.

 
