Обезьяны атаковали пожарную машину, есть пострадавшие

В Малайзии обезьяны напали на пожарную машину, в результате чего случилась авария. Об этом сообщает Bernama со ссылкой на полицию.

Как отмечается, машина направлялась в город Герик, который находится на западе страны. Неожиданно ее атаковали обезьяны, из-за чего сломался двигатель, и машина перевернулась.

«Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме», — заявил глава районной полиции Султа Исмаила Че Иса.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали пятеро пожарных, которых отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна убила младенца.