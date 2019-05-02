Обезьяны атаковали пожарную машину, есть пострадавшие
В Малайзии обезьяны напали на пожарную машину, в результате чего случилась авария. Об этом сообщает Bernama со ссылкой на полицию.
Как отмечается, машина направлялась в город Герик, который находится на западе страны. Неожиданно ее атаковали обезьяны, из-за чего сломался двигатель, и машина перевернулась.
«Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме», — заявил глава районной полиции Султа Исмаила Че Иса.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали пятеро пожарных, которых отправили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна убила младенца.