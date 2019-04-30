Более 25 человек пострадали при протестах в Каракасе

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Управление здравоохранения муниципалитета Чакао проинформировало о том, что в результате столкновений в Каракасе пострадали 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венесуэльские СМИ.

По словам одного из пострадавших, против них были использованы боевые патроны. При этом их не разгоняли, но вели по ним огонь на поражение.

Ранее глава минобороны Венесуэлы назвал условие применения оружия.

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