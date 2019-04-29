Подросток получил семь лет колонии после нападения на школу в Перми

Суд в Перми вынес приговор в отношении подростка, который устроил в январе 2018 года резню в школе, сообщает РИА «Новости».

По решению суда подросток получил семь лет в воспитательной колонии. Мальчика признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц.

Кроме того, подростка обязали выплатить пять миллионов рублей потерпевшим.

«Суд назначил ему дополнительную меру принудительного наблюдения у врача психиатра в амбулаторных условиях», — рассказали в суде.

15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми.

Пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Тяжелые ранения получила учительница. В феврале ее выписали из больницы.