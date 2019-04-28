В воздухе близ Нотр-Дама замечены опасные токсины

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В Париже в воздухе недалеко от собора Парижской Богоматери зафиксированы опасные токсины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы столицы Франции.

В полиции уточнили, на территории рядом с пострадавшим в пожаре Нотр-Дамом воздух загрязнен свинцом. В частности, свинец находился в несущей конструкции собора и в его шпиле.

По последним данным, из-за загрязнения воздуха уже закрыты для общественного посещения некоторые районы. Их откроют, когда уровень свинца вернется к нормальной отметке.

Стоит отметить, что свинец и его соединения очень токсичны, вызывают заболевания нервной системы и сосудов, а также изменения состава крови.

Ранее сообщалось, что русская икона пережила пожар в Нотр-Даме.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.