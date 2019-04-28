Москвичам назвали суточную норму кулича

Диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что москвичам, которые держали пост, не стоит съедать больше 200 гр. кулича на Пасху, передает агентство городских новостей «Москва».

Она напомнила, что куличи калорийны и богаты углеводами и сахаром.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения максимальная доза простых сахаров в сутки у взрослого человека - не более 50 гр. Соответственно оптимальная порция кулича не должна превышать 150-200 гр. в день», — сказала она.

В департаменте призвали граждан «отведать долгожданный кулич, насладившись его вкусом, но не переусердствовать».