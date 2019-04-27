Причастные к серии взрывов организации запретили на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена запретил организации, подозреваемые в причастности к серии терактов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет о группировках «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Джамиату аль-Миллату Ибрагим».
Как отмечается, власти Шри-Ланки подозревают эти организации в причастности к серии взрывов, которая произошла 21 апреля.
При этом правительство намерено конфисковать все имущество группировок.
Ранее сообщалось, что комендантский час ввели на Шри-Ланке после серии терактов.