Суд огласил приговор Бутиной

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает РИА «Новости».

При этом судья решила учесть 9,5 месяцев, которые Бутина уже провела в заключении во время следствия.

Судья заявил, что у нее есть право подать апелляцию на приговор в США.

Бутина обвиняется в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.

Ранее она выразила надежду, что сможет вернуться на родину в начале мая.

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