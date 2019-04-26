Суд огласил приговор Бутиной
Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает РИА «Новости».
При этом судья решила учесть 9,5 месяцев, которые Бутина уже провела в заключении во время следствия.
Судья заявил, что у нее есть право подать апелляцию на приговор в США.
Бутина обвиняется в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».
Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.
Ранее она выразила надежду, что сможет вернуться на родину в начале мая.
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