Еще двоих детей нашли в заваленной мусором квартире
В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело после обнаружения двоих маленьких детей в захламленной квартире, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что фотографии антисанитарных условий появились в местных СМИ. На них видно, что мебель и полы в комнатах завалены мусором.
«В публикации было указано, что в данной квартире проживают малолетние дети. Сейчас несовершеннолетних поместили в больницу для дальнейшего обследования, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Информация о родителях детей не приводится.
Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы, также оставленная родными в полной мусора квартире, начала говорить и подарила омбудсмену котенка из пластилина.