Еще двоих детей нашли в заваленной мусором квартире

В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело после обнаружения двоих маленьких детей в захламленной квартире, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что фотографии антисанитарных условий появились в местных СМИ. На них видно, что мебель и полы в комнатах завалены мусором.

«В публикации было указано, что в данной квартире проживают малолетние дети. Сейчас несовершеннолетних поместили в больницу для дальнейшего обследования, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Информация о родителях детей не приводится.

Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы, также оставленная родными в полной мусора квартире, начала говорить и подарила омбудсмену котенка из пластилина.