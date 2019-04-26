Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн руб., передает ТАСС.

В настоящее время в Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство об аресте Фролова. По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.

Следователь в суде добавил, что после получения прав на имущество участники преступной группы поделили его между собой.

Фролов отверг обвинения в хищениях.

Ранее сегодня, 26 апреля, в рамках того же дела арестовали полковника ФСБ Черкалина.

Также в деле фигурирует еще один экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев. Фролов и Васильев были ранее уволены со службы в ведомстве «по компрометирующим обстоятельствам».