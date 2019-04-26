Марокко выдало Москве воевавшего за ИГ россиянина

Власти Марокко выдали России уроженца Дагестана Рамазана Саламова, который воевал в Сирии на стороне боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что Саламов был задержан властями королевства на основании российской ориентировки в июле 2018 года. Он был объявлен в розыск за участие в деятельности международных террористических организаций.

В ЦОС ФСБ уточнили, что в Дагестане Саламов пропагандировал идеологию исламистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), а в 2016 году уехал в Сирию, где в рядах ИГ участвовал в боях против сирийских правительственных войск.

Ранее сообщалось, что ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке.

«Исламское государство», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.