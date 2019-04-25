CNN узнал исполнителей терактов на Шри-Ланке

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Двое террористов-смертников, которые принимали участие в атаках на церкви и гостиницы Шри-Ланки, были сыновьями основателя Ishana Exports, крупнейшего экспортера специй из азиатской страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что атаки, в частности, осуществили Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, которые приходились сыновьями основателю Ishana Exports Мохамеду Ибрагиму. На телеканале добавили, что сама компания называет себя крупнейшим предприятием Коломбо, которое экспортирует специи из Шри-Ланки.

По данным CNN, Мохамед Ибрагим был одним из «дюжин» задержанных после взрывов на Шри-Ланке.

Ранее Sky News рассказал подробности о личностях устроивших взрывы на Шри-Ланке.