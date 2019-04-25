Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2

В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.

В региональном МЧС агентству уточнили, что еще пять человек пострадали в результате пожара. Четверо из них находятся в Томаринской районной больнице, а еще одного отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются, добавили в управлении Следственного комитета по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в Казани.