Больница загорелась в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в городской больнице №6 в Ростове-на-Дону утром 23 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

По его словам, возгорание произошло в 3.54 (мск). Из-за пожара из здания больницы были эвакуированы 145 человек, жертв и пострадавших нет.

«Ранг пожара №1», — отметил представитель МЧС.

Отмечается, что на время проветривания пациентов разместили в соседнем корпусе больницы. К настоящему моменту пожар был полностью потушен, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что детский санаторий был эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском.