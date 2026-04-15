Сбер предложил бизнесу объединить усилия с государством для борьбы с фишингом

Современные цифровые технологии сделали мошеннические или фишинговые рассылки почти неотличимыми от реальных сообщений. Об этом заявил вице-президент по кибербезопасности Сбера Сергей Лебедь на форуме по информационным технологиям и кибербезопасности «ГосСОПКА 2026».

По его словам, уровень развития угрозы потребовал усиления координации государства и бизнеса.

«Сегодня фишинг уже не массовые «холодные» рассылки, а точечные атаки с учетом особенностей и интересов адресата. По сути, фишинг превратился в высокоточный инструмент социальной инженерии. К сожалению, технологии ИИ в защите от этой угрозы пока используются недостаточно активно и эффективно — эту важнейшую задачу необходимо решать государству и бизнесу совместными усилиями», — сказал он.

Лебедь добавил, что для системного противодействия фишингу предложили развивать взаимодействие операторов связи, банков и других организаций. Ключевую роль он отвел регуляторам: НКЦКИ и Роскомнадзору.

Также он указал на необходимость усовершенствовать нормативно-правовую базу для проактивного выявления и блокировки вредоносных ресурсов. Конечную цель определили как создание условий, при которых использование фишинга станет экономически нецелесообразным для мошенников.

«Сбер готов предложить свои наработки в этой области. Наша внутренняя платформа киберразведки содержит модуль для работы с фишингом. Этот модуль мы успешно перенесли на нашу внешнюю платформу управления киберугрозами — X Threat Intelligence. Подключенные к X Threat Intelligence организации уже узнали о десятках тысяч фишинговых ресурсов, которые имитировали их бренд», — сказал Лебедь.

По его словам, Сбер уже создал техническую основу для общероссийского сервиса оперативного реагирования, но не получил регуляторных полномочий для делегирования доменов и блокировки доступа. Лебедь назвал объединение технологических возможностей Сбера, других высокотехнологичных компаний и административного ресурса государственных структур существенным прорывом в борьбе с фишингом.