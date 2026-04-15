Жительница Калининграда избила экс-супруга из-за разногласий в воспитании ребенка

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Калининграда привлекли к уголовной ответственности за избиение бывшего супруга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию поступило заявление от 41‑летнего мужчины, который сообщил, что его бывшая жена причинила ему телесные повреждения. Инцидент произошел в ее квартире во время спора между экс-супругами о воспитании общего ребенка.

По данным полиции, 39‑летняя женщина во время конфликта нанесла бывшему супругу множественные удары мобильным телефоном, в результате чего он получил ушибленные раны головы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. п. «в» ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее на Алтае мужчина забил жену кочергой за то, что она отказалась готовить ужин.

 
