Жительница Калининграда избила экс-супруга из-за разногласий в воспитании ребенка

Жительницу Калининграда привлекли к уголовной ответственности за избиение бывшего супруга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию поступило заявление от 41‑летнего мужчины, который сообщил, что его бывшая жена причинила ему телесные повреждения. Инцидент произошел в ее квартире во время спора между экс-супругами о воспитании общего ребенка.

По данным полиции, 39‑летняя женщина во время конфликта нанесла бывшему супругу множественные удары мобильным телефоном, в результате чего он получил ушибленные раны головы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. п. «в» ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

