Сибиряк сделал девушку инвалидом, устроив ДТП, и женился на ней, чтобы избежать наказания

В Красноярском крае водитель устроил ДТП, после которого его девушке отняли ногу. Как пишет kp.ru, оставался рядом с ней, только пока на него было заведено уголовное дело, а сразу после его закрытия исчез из ее жизни.

В августе 2023 года 18‑летняя девушка каталась на машине со своим парнем. Вдвоем они попали в ДТП, из-за полученных повреждений у нее ампутировали левую ногу. Пострадавшая долгое время провела в больницах, после чего ей пришлось оформить инвалидность.

Тем временем молодой человек сделал подруге предложение, однако почти не оказывал ей помощи, а в феврале 2024 года, когда уголовное дело против него закрыли в связи с примирением сторон, фактически бросил ее одну с протезом и долгами за лечение.

Оставшись один на один с инвалидностью, девушка подала в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Суд учел тяжесть последствий, длительную реабилитацию и отказ от дальнейшего участия ответчика в обеспечении ее жизни, но требования удовлетворил лишь частично, взыскав с него 600 тыс.

Ранее в Иркутске мать осудили после ДТП, совершенного ее сыном-подростком.