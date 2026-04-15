Путин встретится с Си Цзиньпином в Китае

Президент России Владимир Путин посетит Китай, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает India Today.

«Президент Путин посетит Пекин и проведет переговоры с председателем Си. Мы объявим даты этих визитов в свое время, одновременно с Пекином», — говорится в сообщении.

Более детальных подробностей о визите Путина Песков не озвучил.

15 апреля председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствия российскому лидеру Владимиру Путину. Во время переговоров председатель Китая обратил внимание, что в 2026 году Москва и Пекин отмечают 30-летие с момента установления двусторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства.

4 февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире.

