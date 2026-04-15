Ротенберг возглавит московское «Динамо»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг станет новым главным тренером московского «Динамо» в апреле. Об это сообщил журналист Александр Боярский.

«Новость, которую вы все ждали. По моей информации, с 99%-ной вероятностью новым главным тренером «Динамо» 20 апреля на СД будет утвержден Ротенберг. Помощник — Алексей Ковалев (признан в РФ иностранным агентом). Но здесь есть варианты. Руководство — без изменений», — сообщил Боярский.

Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда плей-офф одноименному клубу из Минска с сухим счетом 0:4. В заключительном матче 30 марта на домашней арене бело-голубые проиграли со счетом 1:2 во втором овертайме, а единственную шайбу в этой игре у хозяев забросил Никита Гусев.

Ранее Ротенберг рассказал, планирует ли он возглавить Международную федерацию хоккея.