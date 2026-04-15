В Татарстане муж избил жену раскаленным утюгом во время ссоры

В Татарстане будут судить мужчину, который несколько раз ударил жену раскаленным утюгом. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года во время семейного конфликта. В ходе ссоры мужчина схватил раскаленный утюг и не менее пяти раз приложил его к телу жены. Женщина получила термические ожоги, которые причинили вред здоровью средней тяжести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Калининграде мужчина проломил жене голову табуретом. Между супругами вспыхнул словесный конфликт на бытовой почве. В ходе перепалки мужчина схватил деревянный табурет и нанес жене один удар в область головы. Медики диагностировали у потерпевшей линейный перелом свода черепа. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

