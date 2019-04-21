Названы самые опасные животные России

Египетские СМИ составили рейтинг опаснейших животных, обитающих на территории России, передают «Известия».

По мнению журналиста Карима Джамаля, опаснейшим российским зверем является бурый медведь. Джамаль напомнил, что мишка может бежать со скоростью 50 км/ч и убить жертву одним когтем.

На втором месте оказались волки — животные охотятся группой, что не оставляет добыче шансов на выживание. Журналист посоветовал при встрече с волками лезть на дерево и ждать, пока животным надоест караулить.

Третье место Джамаль отдал «живучим и крайне агрессивным» кабанам.

В конце списка оказались ядовитые гадюка и паук каракурт.

Ранее в МВД России составили список опасных пород собак.