Рамзан Кадыров высказался о терактах на Шри-Ланке

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал теракты на Шри-Ланке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, случившееся еще раз доказывает, что терроризм не менее опасен для человечества, чем Оружие массового поражения (ОМП).

«И бороться с терроризмом нужно всем миром, всем странам. Иначе на планете наступит вечная зима без государств и народов», — отметил Кадыров.

Он добавил, что угроза растет подобно «снежному кому».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели семь взрывов: в церквях и отелях в столице Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 138 человек, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.