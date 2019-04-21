Есть ли россияне среди жертв взрывов на Шри-Ланке, рассказал посол

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Россиян, согласно имеющейся на данный момент информации, нет среди погибших и пострадавших при взрыве в церквях и отелях на Шри-Ланке. Об этом сообщил посол Юрий Материй, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным из компетентных органов, граждан России среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в Шри-Ланке нет», — отметил Материй.

Он добавил, что посольство проясняет ситуацию окончательно.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за взрывов на Пасху на Шри-Ланке достигло 160 человек.

По предварительным данным, на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Правительство Шри-Ланки проводит экстренное заседание из-за ЧП.