Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения

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Французский министр культуры Франк Риестер заявил, что специалисты смогли почти полностью предотвратить риски дальнейшего разрушения здание собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщает Ouest-France.

По словам министра, в настоящее время Нотр-Дам находится практически вне опасности.

«Нотр-Дам сегодня почти спасен, потому что слабые места... были стабилизированы», — подчеркнул Риестер.

Однако министр отметил, что остались несколько нестабильных точек. В настоящее время специалисты разбирают завалы и пытаются устранить последнюю опасность.

Ранее сообщалось, что установлен очаг возгорания в Нотр-Даме.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате него обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.