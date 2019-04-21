Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Французский министр культуры Франк Риестер заявил, что специалисты смогли почти полностью предотвратить риски дальнейшего разрушения здание собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщает Ouest-France.
По словам министра, в настоящее время Нотр-Дам находится практически вне опасности.
«Нотр-Дам сегодня почти спасен, потому что слабые места... были стабилизированы», — подчеркнул Риестер.
Однако министр отметил, что остались несколько нестабильных точек. В настоящее время специалисты разбирают завалы и пытаются устранить последнюю опасность.
Ранее сообщалось, что установлен очаг возгорания в Нотр-Даме.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате него обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.