В результате шести взрывов на Шри-Ланке погибли 20 человек

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов в отелях и церквях, сообщает Reuters со ссылкой на главу местной больницы.

По последним данным, в результате взрывов погибли не менее 20 человек, а 280 жителей получили ранения.

Уточняется, что взрывы произошли в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и других частях страны.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в двух церквях и двух отелях на Шри-Ланке.