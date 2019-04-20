Возросло число пострадавших при пожарах в Забайкалье

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В Минздраве Забайкалья проинформировали о том, что число пострадавших при пожарах в регионе достигло 23. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, два борта санитарной авиации привлечены для их эвакуации в Читу.

«По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19-20 апреля получили травмы 23 человека», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не погиб. Детей среди пострадавших нет.

Ранее врио губернатора Александр Осипов рассказал о причинах распространения пожаров в Забайкалье.