Возросло число пострадавших при пожарах в Забайкалье
В Минздраве Забайкалья проинформировали о том, что число пострадавших при пожарах в регионе достигло 23. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, два борта санитарной авиации привлечены для их эвакуации в Читу.
«По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19-20 апреля получили травмы 23 человека», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не погиб. Детей среди пострадавших нет.
Ранее врио губернатора Александр Осипов рассказал о причинах распространения пожаров в Забайкалье.