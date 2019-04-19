Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском

Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.

По данным ведомства, из санатория «Василек» были эвакуированы 174 ребенка и три беременные женщины. Часть из них временно разместили в детской больнице, а беременных женщин — в перинатальном центре Благовещенска. Кроме того, 61 ребенка отправили к родственникам.

Отмечается, что решение об эвакуации было принято в связи с сильными порывами ветра до 20 м/с и нестабильной лесопожарной обстановкой.

Ранее сообщалось, что в московском отделении полиции произошел пожар.