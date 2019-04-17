Россияне не попали в сотню самых влиятельных людей по версии Time

Журнал Time составил список «100 самых влиятельных людей» в 2019 году, представителей России в нем нет.

При этом в категорию «лидеры» попали сразу несколько глав государств, включая американского президента Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главу Китая Си Цзиньпина, президента Бразилии Жаира Болсонару, мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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Российский президент Владимир Путин фигурировал в «лидерах» с 2014 по 2017 годы, однако в этом и прошлом году не был упомянут редакцией журнала.

В конце прошлого года сообщалось, что Трамп и Путин стали претендентами на звание «человека года» по версии Time.